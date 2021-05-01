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    У Києві за минулу добу виявили 671 хворого на коронавірус

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    Минулої доби від коронавірусу померли 35 людей - У Києві за минулу добу виявили 671 хворого на коронавірус

    Минулої доби від коронавірусу померли 35 людей

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві 30 квітня зафіксували 671 випадок коронавірусу, 35 хворих померли і 457 одужали.

    Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

    Госпіталізовано за добу 69 хворих на коронавірус і 210 хворих із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (201), Святошинському (88) та в Деснянському (80) районах.

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    Серед нових хворих – 375 жінок віком від 18 до 95 років, 279 чоловіків віком від 18 до 94 років, 6 дівчаток від 4 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 14 років.

    Нагадаємо, станом на 1 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8549 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3051 особа, летальних випадків – 351, одужало – 14956 осіб, здійснено тестувань – 83336.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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