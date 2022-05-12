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    У Києві загорівся кінотеатр (фото, відео)

    Повідомлення про загоряння з'явилися уночі - У Києві загорівся кінотеатр (фото, відео)

    Повідомлення про загоряння з'явилися уночі

    фото з соцмереж

    Заклад був закритий вже приблизно 10 років

    В Києві загорівся кінотеатр «Тампере», розташований у Солом'янському районі української столиці. Про це пишуть місцеві канали в Telegram.

    Повідомлення про загоряння з'явилися після півночі.

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    Повідомлення про загоряння з'явилися близько півночі. фото з соцмереж
    Повідомлення про загоряння з'явилися близько півночі. фото з соцмереж
    Повідомлення про загоряння з'явилися близько півночі. фото з соцмереж
    Повідомлення про загоряння з'явилися близько півночі. фото з соцмереж

    У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві інцидент поки не коментували.

    Кінотеатр був закритий вже приблизно 10 років.

    У 2020 році повідомлялося, що «Тампере» планували реконструювати та перетворити в сучасний культурний центр із оновленими залами, в тому числі цифровими – для перегляду фільмів в 3D-форматі та, можливо, 5D-формату, з дитячою кімнатою та адаптувати під потреби людей з інвалідністю.

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    Теги: пожежа росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві загорівся кінотеатр (фото, відео)