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    У світі

    ВООЗ порівняла смертність від коронавірусу і грипу

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    На глобальному рівні близько 3,4% хворих на Covid-19 померли - ВООЗ порівняла смертність від коронавірусу і грипу
    На глобальному рівні близько 3,4% хворих на Covid-19 померли

    Відсоток померлих від коронавірусу становить 3,4%, тоді як від сезонного грипу помирають менше 1% хворих

    Рівень смертності від нового коронавірусу вищий, ніж від сезонного грипу.

    Про це повідомив у вівторок, 3 березня, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «На глобальному рівні близько 3,4% хворих на Covid-19 померли. Для порівняння: у результаті сезонного грипу в основному вмирають набагато менше, ніж 1% інфікованих», - йдеться на сторінці ВООЗ у Twitter.

    Глава організації також відзначив зниження кількості нових випадків зараження вірусом у Китаї.

    «За останні 24 години Китай повідомив про 129 нових випадків захворювання. Це найнижчий показник з 20 січня», - сказав Гебрейесус.

    Нагадаємо, станом на 4 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 92 238 осіб.

    Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

    До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

    Також перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

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