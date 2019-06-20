«Мінери» вкрали у ЦВК півтори години робочого часу

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Замінування ЦВК виявилося хибним

Правоохоронці провели перевірку приміщення та території Центральної виборчої комісії на наявність вибухонебезпечних предметів. Повідомлення про замінування виявилося хибним. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

«Сьогодні, 20 червня, орієнтовно о 12:00 до Центральної виборчої комісії від чергової служби Головного управління Національної поліції України в місті Києві надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі, в якій розміщена Комісія, за адресою: площа Лесі Українки, 1. У зв’язку з необхідністю перевірки зазначеного повідомлення доступ до приміщень ЦВК було тимчасово припинено. Відповідна служба Управління державної охорони провела перевірку приміщень адмінбудівлі на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, а вибухотехнічна служба МВС України – прилеглої території», - йдеться в повідомленні.

В результаті обстеження адмінбудівлі та прилеглої до неї території вибухонебезпечних предметів не виявлено.

З 13:30 Центральна виборча комісія працює в штатному режимі.

Як повідомлялося, після надходження інформації про мінування будівля Центрвиборчкому була зачинена, а на дверях вивішено оголошення «Будівля замінована. Прохід заборонено».

Як відомо, сьогодні, 20 червня, останній день, коли Центральна виборча комісія приймає документи для реєстрації кандидатів на вибори в Раду.

Однак, до 8 липня партії зможуть звертатись до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію.

Слід нагадати, що Конституційний Суд сьогодні продовжив засідання щодо розпуску Ради.

Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

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