У Києві «замінували» залізничний вокзал

Як повідомляє Громадське, перекриті входи в Центральний та Південний вокзали.

Водночас, пасажирів скеровують до поїздів через бічні підземні переходи.

На місце події приїхали кінологи, та пожежна вантажівка ДСНС.

Водночас, поїзди курсують без змін у розкладі.

Як напередодні розповіли в МВС, останнім часом багато повідомлень про «замінування» різних об'єктів у різних областях України надходять з Росії. «У нас майже щодня не минає, щоб таких повідомлень не було, майже кожен день. Але інша річ, коли їх є одне чи п'ять по країні у різних місцях, а інша мова, коли їх 55 або 77 на різних об'єктах», - уточнив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що робити у разі отримання повідомлення про мінування медзакладу.

11 червня також повідомлялося, що за добу в Україні «замінували» понад 330 об'єктів.