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    У Києві «замінували» залізничний вокзал

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    У Києві «замінували» залізничний вокзал

    На місце події приїхали кінологи, та пожежна вантажівка ДСНС

    У Києві правоохоронці закрили будівлю вокзалу через повідомлення про мінування.

    Як повідомляє Громадське, перекриті входи в Центральний та Південний вокзали.

    Водночас, пасажирів скеровують до поїздів через бічні підземні переходи.

    На місце події приїхали кінологи, та пожежна вантажівка ДСНС.

    Водночас, поїзди курсують без змін у розкладі.

    Як напередодні розповіли в МВС, останнім часом багато повідомлень про «замінування» різних об'єктів у різних областях України надходять з Росії. «У нас майже щодня не минає, щоб таких повідомлень не було, майже кожен день. Але інша річ, коли їх є одне чи п'ять по країні у різних місцях, а інша мова, коли їх 55 або 77 на різних об'єктах», - уточнив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

    Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що робити у разі отримання повідомлення про мінування медзакладу.

    11 червня також повідомлялося, що за добу в Україні «замінували» понад 330 об'єктів.

    МВС Київ ДСНС мова замінування
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