З початку року киян побільшало на 362 особи, – Київстат



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Чисельність наявного населення в Києві, за оцінкою, на 1 серпня 2019 року, становила 2 млн 951 тис. 181 особу

Протягом січня-липня поточного року населення Києва збільшилось на 362 особи. Відповідні дані оприлюднило Головне управління статистики у місті Києві Державної служби статистики України.

Відповідно до даних Київстату, чисельність наявного населення в Києві, за оцінкою, на

1 серпня 2019 року, становила 2 млн 951 тис. 181 особу. Упродовж січня-липня 2019 року чисельність населення збільшилась на 362 особи.

Як наголосили в установі, збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок міграційного приросту – 1323 особи, водночас зафіксовано природне скорочення населення – 961 особа.

У січні-липні 2019 року кількість живонароджених зменшилась на 1345 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 18729 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 2606 осіб, найменше у Голосіївському – 1315 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 18560 осіб у січні-липні 2018 року до 19690 осіб у січні-липні 2019 року. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-липні 2019 року – від 174 осіб у Оболонському районі до 2328 осіб у Шевченківському районі.

У Київстаті назвали основні причини смертності серед киян:

хвороби системи кровообігу складали 64,9% від загальної кількості померлих,

16,8% припадали на новоутворення,

4,5% – на хвороби органів травлення,

4,1% – на зовнішні причини смерті.

Як повідомлялось, сильна магнітна буря обрушиться на жителів Землі у п’ятницю, 27 вересня. Початковий рівень бурі, за словами фахівців, очікується на рівні G2, а в суботу вона посилиться до рівня G3. І лише в неділю магнітна буря почне слабшати і остаточно піде на спад у понеділок, 30 вересня.

Можливо погіршення загального самопочуття, порушення сну, головні болі, занепад сил, дратівливість, агресивність, страхи, занепокоєння і різка зміна настрою.

Також в зоні ризику опиняться люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, на гіпертонію і пацієнти, які схильні до депресивних і психічних розладів.

Медики рекомендують в період сильної магнітної бурі не перевантажувати себе роботою, а дальні поїздки відкласти на більш сприятливий час. Також рекомендується уникати стресових ситуацій, не нервувати, більше гуляти на свіжому повітрі, пити воду і не зловживати алкоголем.