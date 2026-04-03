Транспорт у Києві 5 квітня змінить рух через півмарафон: перелік маршрутів

Захід «Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026» відбудеться у столиці цими вихідними

Водіям радять завчасно планувати маршрути

У неділю, 5 квітня, у столиці відбудеться благодійний спортивний захід «Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026». У зв’язку з цим діятимуть тимчасові зміни в роботі пасажирського транспорту. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, 5 квітня, з початку руху й орієнтовно до 13:30 КП «Київпастранс» організує роботу транспорту таким чином:

тролейбус № 29 – від Дарницької площі до вул. Милославської (за маршрутом тролейбуса № 50-К);

Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 29 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбус № 30 – від вул. Кадетський Гай до ст. м. «Почайна»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 30 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

тролейбус № 31 – від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця» та від ст. м. «Лук’янівська» до ст. м. «Почайна»;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 31 від ст. м. «Лук’янівська» до ст. м. «Почайна» інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 31 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

автобус № 73 – у напрямку до ст. м. «Героїв Дніпра» від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, далі – за власним маршрутом.

Тимчасова схема автобусного маршруту № 73 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Також організують тимчасовий автобус № 30-К «Вул. Милославська – станція метро «Почайна», який курсуватиме таким чином: просп. Червоної Калини (від вул. Милославської) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – вул. Богатирська – просп. Оболонський до ст. м. «Почайна».

Схема тимчасового автобусного маршруту № 30-К інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Окрім цього, внесуть зміни в роботу маршрутних таксі:

№ 485 – від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, далі за власним маршрутом.

У Департаменті закликають водіїв завчасно планувати маршрути.

Нагадаємо, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою.