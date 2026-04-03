Транспорт у Києві 5 квітня змінить рух через півмарафон: перелік маршрутів
Водіям радять завчасно планувати маршрути
У неділю, 5 квітня, у столиці відбудеться благодійний спортивний захід «Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026». У зв’язку з цим діятимуть тимчасові зміни в роботі пасажирського транспорту. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Так, 5 квітня, з початку руху й орієнтовно до 13:30 КП «Київпастранс» організує роботу транспорту таким чином:
- тролейбус № 29 – від Дарницької площі до вул. Милославської (за маршрутом тролейбуса № 50-К);
- тролейбус № 30 – від вул. Кадетський Гай до ст. м. «Почайна»;
- тролейбус № 31 – від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця» та від ст. м. «Лук’янівська» до ст. м. «Почайна»;
- тролейбуси № 34, 44 – від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка;
- тролейбус № 47 – від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка (за маршрутом тролейбуса № 34);
- автобус № 73 – у напрямку до ст. м. «Героїв Дніпра» від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, далі – за власним маршрутом.
Також організують тимчасовий автобус № 30-К «Вул. Милославська – станція метро «Почайна», який курсуватиме таким чином: просп. Червоної Калини (від вул. Милославської) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – вул. Богатирська – просп. Оболонський до ст. м. «Почайна».
Окрім цього, внесуть зміни в роботу маршрутних таксі:
- № 180 – від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, після чого – за власним маршрутом;
- № 476 – від ст. м. «Дарниця» до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, далі за власним маршрутом;
- № 485 – від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, далі за власним маршрутом.
У Департаменті закликають водіїв завчасно планувати маршрути.
Нагадаємо, у столичних приватних перевізників нарешті почали з'являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою.
