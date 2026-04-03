Головна Київ Новини
search button user button menu button

Транспорт у Києві 5 квітня змінить рух через півмарафон: перелік маршрутів

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захід «Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026» відбудеться у столиці цими вихідними
фото: kyivhalfmarathon/Instagram

Водіям радять завчасно планувати маршрути

У неділю, 5 квітня, у столиці відбудеться благодійний спортивний захід «Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026». У зв’язку з цим діятимуть тимчасові зміни в роботі пасажирського транспорту. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, 5 квітня, з початку руху й орієнтовно до 13:30 КП «Київпастранс» організує роботу транспорту таким чином:

  • тролейбус № 29 – від Дарницької площі до вул. Милославської (за маршрутом тролейбуса № 50-К);
Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 29
інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
  • тролейбус № 30 – від вул. Кадетський Гай до ст. м. «Почайна»;
Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 30
інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
  • тролейбус № 31 – від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця» та від ст. м. «Лук’янівська» до ст. м. «Почайна»;
Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 31 від ст. м. «Лук’янівська» до ст. м. «Почайна»
інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
Тимчасова схема тролейбусного маршруту № 31
інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
  • тролейбуси № 34, 44 – від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка;
  • тролейбус № 47 – від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка (за маршрутом тролейбуса № 34);
  • автобус № 73 – у напрямку до ст. м. «Героїв Дніпра» від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, далі – за власним маршрутом.
Тимчасова схема автобусного маршруту № 73
інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Також організують тимчасовий автобус № 30-К «Вул. Милославська – станція метро «Почайна», який курсуватиме таким чином: просп. Червоної Калини (від вул. Милославської) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – вул. Богатирська – просп. Оболонський до ст. м. «Почайна».

Схема тимчасового автобусного маршруту № 30-К
інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Окрім цього, внесуть зміни в роботу маршрутних таксі:

  • № 180 – від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, після чого – за власним маршрутом;
  • № 476 – від ст. м. «Дарниця» до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, далі за власним маршрутом;
  • № 485 – від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка, далі за власним маршрутом.

У Департаменті закликають водіїв завчасно планувати маршрути.

Нагадаємо, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою.

Теги: Київ громадський транспорт напівмарафон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua