Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Житомирі затримали агентку РФ, яка під виглядом кур’єра готувала теракт проти ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Житомирі затримали агентку РФ, яка під виглядом кур’єра готувала теракт проти ЗСУ
Після того як «кур’єрка» залишила б приміщення, куратори з РФ планували дистанційно активувати бомбу
фото: СБУ

Жінка орендувала квартиру та самостійно виготовила вибухівку за хімічними рецептами

Контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Житомирі. Правоохоронці затримали російську агентку, яка планувала підірвати адміністративну будівлю одного з підрозділів Збройних Сил України, маскуючись під працівницю служби доставки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За задумом російських спецслужб, фігурантка мала прийти до військового об’єкта в уніформі відомої поштової служби та передати посилку. Всередині відправлення знаходився саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Після того як «кур’єрка» залишила б приміщення, куратори з РФ планували дистанційно активувати бомбу за допомогою мобільного телефону. Для максимального ураження зловмисниця, за інструкцією кураторів, «підсилила» СВП металевими гайками та болтами.

Виконавицею злочину виявилася мешканка Ізмаїла, що на Одещині. Жінка має наркотичну залежність і потрапила в поле зору спецслужб РФ через Telegram-канали, де шукала «швидкі гроші на дозу».

Отримавши завдання, агентка прибула до Житомира, орендувала квартиру та самостійно виготовила вибухівку за хімічними рецептами, наданими ворогом. Крім того, вона проводила дорозвідку біля інших військових об’єктів міста, готуючи грунт для наступних атак.

Спецпризначенці затримали зловмисницю саме тоді, коли вона підготувала бомбу та придбала поштову уніформу для виходу на «завдання». Під час обшуку в її квартирі вилучили готовий вибуховий пристрій, хімічні компоненти для виготовлення вибухівки, уніформу кур’єра тасмартфон із листуванням, що підтверджує координацію з РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підсумував результати роботи Сил оборони у квітні. Російська армія продовжує зазнавати катастрофічних втрат в особовому складі, тоді як Україна масштабує використання роботизованих систем та засобів ураження на середніх дистанціях.

Читайте також:

Теги: Житомирщина СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці підозрюють олігарха в махінаціях з коштами
Коломойський отримав нову підозру
1 травня, 11:48
Суд взяв під варту начальника слідчого відділу СБУ з можливістю внесення застави 5 млн грн.
Суд заарештував топпосадовця СБУ після викриття хабаря розміром $110 тис.
30 квiтня, 08:55
Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено великі десантні кораблі ВМФ РФ «Ямал» та «Фільченков»
СБУ уразила три кораблі російського флоту та винищувач у Криму
26 квiтня, 15:53
Глава держави звільнив трьох начальників управлінь СБУ
Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях
23 квiтня, 11:57
Співробітники СБУ заблокували майже 20 тис. фейкових інтернет-профілів, які «працювали» на російських спецслужбістів
Щомісяця створював тисячі фейків для Кремля. У Житомирі викрито пособника РФ
20 квiтня, 13:08
Чоловік діяв під прикриттям виконання замовлень із перевезення пасажирів по обласному центру та його околиць
Затримано таксиста-агента ФСБ, який коригував обстріли Одеси під час поїздок з клієнтами
16 квiтня, 10:18
Подружжя затримали під час отримання останньої частини хабаря
$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру
13 квiтня, 15:20
Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
10 квiтня, 14:02
Дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Курської та Воронезької областей, забрали життя 35 людей
Україна ідентифікувала окупантів, які наказали вдарили по Сумах на Вербну неділю торік
10 квiтня, 10:43

Події в Україні

У Житомирі затримали агентку РФ, яка під виглядом кур’єра готувала теракт проти ЗСУ
У Житомирі затримали агентку РФ, яка під виглядом кур’єра готувала теракт проти ЗСУ
На Костянтинівському напрямку ворог посилив штурми
На Костянтинівському напрямку ворог посилив штурми
За квітень понад 35 тис. убитими та тяжко пораненими. Зеленський підсумував втрати росіян на фронті
За квітень понад 35 тис. убитими та тяжко пораненими. Зеленський підсумував втрати росіян на фронті
Після атак ворога чотири області залишилися без світла
Після атак ворога чотири області залишилися без світла
Україна діятиме дзеркально. Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки
Україна діятиме дзеркально. Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки
Ворог атакував Сумщину – є загиблий та поранені (фото)
Ворог атакував Сумщину – є загиблий та поранені (фото)

Новини

Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua