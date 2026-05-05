У Житомирі затримали агентку РФ, яка під виглядом кур’єра готувала теракт проти ЗСУ

Після того як «кур’єрка» залишила б приміщення, куратори з РФ планували дистанційно активувати бомбу

Жінка орендувала квартиру та самостійно виготовила вибухівку за хімічними рецептами

Контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Житомирі. Правоохоронці затримали російську агентку, яка планувала підірвати адміністративну будівлю одного з підрозділів Збройних Сил України, маскуючись під працівницю служби доставки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За задумом російських спецслужб, фігурантка мала прийти до військового об’єкта в уніформі відомої поштової служби та передати посилку. Всередині відправлення знаходився саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Після того як «кур’єрка» залишила б приміщення, куратори з РФ планували дистанційно активувати бомбу за допомогою мобільного телефону. Для максимального ураження зловмисниця, за інструкцією кураторів, «підсилила» СВП металевими гайками та болтами.

Виконавицею злочину виявилася мешканка Ізмаїла, що на Одещині. Жінка має наркотичну залежність і потрапила в поле зору спецслужб РФ через Telegram-канали, де шукала «швидкі гроші на дозу».

Отримавши завдання, агентка прибула до Житомира, орендувала квартиру та самостійно виготовила вибухівку за хімічними рецептами, наданими ворогом. Крім того, вона проводила дорозвідку біля інших військових об’єктів міста, готуючи грунт для наступних атак.

Спецпризначенці затримали зловмисницю саме тоді, коли вона підготувала бомбу та придбала поштову уніформу для виходу на «завдання». Під час обшуку в її квартирі вилучили готовий вибуховий пристрій, хімічні компоненти для виготовлення вибухівки, уніформу кур’єра тасмартфон із листуванням, що підтверджує координацію з РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

