Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Готувала вбивство командира підрозділу Сил спеціальних операцій. СБУ затримала агентку РФ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підозрюваній загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

Російські спецслужби завербували фігурантку, коли та звернулася до московського офісу політпроєкту Медведчука

Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. Затримано агентку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігурантка встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського воїна з вогнепальної зброї. Як з’ясувало розслідування, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала у РФ.

«У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука – «Другая Украина». Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа «передали» фігурантку співробітникам ФСБ. В обмін на «закриття справи» російські спецслужбісти «відрядили» агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть правоохоронці, після прибуття до портового міста ворожа агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Крім того, придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної «цілі».

фото: СБУ
Листування агентки з куратором
фото: СБУ

«Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від ФСБ перед виїздом в Україну. За допомогою віддаленого доступу до «маячка» російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового. Отримані розвіддані ФСБ планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця», – зазначає СБУ.

Служба безпеки затримала агентку «на гарячому» одразу після закладки GPS-трекера, коли вона на таксі прямувала у бік держкордону, щоб втекти до РФ через треті країни. Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ під виглядом «близьких» стосунків.

Фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер
Під час обшуків у фігурантки вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ
фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт проти підозрюваної скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки зірвала спробу окупантів здійснити замовне вбивство високопоставленого офіцера Військово-морських сил ЗСУ.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку рашисти використовували для проведення інформаційних диверсій проти України.

Читайте також:

Теги: СБУ російські агенти Віктор Медведчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штаб-квартира Служби внутрішньої безпеки Естонії
Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
13 квiтня, 21:44
Подружжя затримали під час отримання останньої частини хабаря
$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру
13 квiтня, 15:20
Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога
СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ
11 квiтня, 19:28
Дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Курської та Воронезької областей, забрали життя 35 людей
Україна ідентифікувала окупантів, які наказали вдарили по Сумах на Вербну неділю торік
10 квiтня, 10:43
Російські спецслужбісти «полювали» на роутери, які не відповідали сучасним протоколам безпеки
Шпигування за громадянами ЄС, США та України через роутери: викрито російські спецслужби
7 квiтня, 22:02
Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді
Передавав РФ дані про новітнє озброєння. На Дніпропетровщині викрито інженера оборонного заводу
7 квiтня, 11:03
Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам
Гераскевич звернувся до СБУ щодо відкриття справи проти олімпійського чемпіона
29 березня, 20:19
Блогери Володимир Золкін та Володимир Петров закликають зняти блокпости біля Верховної Ради, аби струснути «втомлених» депутатів
«Ми всі ходимо без охорони». «Слуга народу» звернулася до СБУ
25 березня, 11:50
Російську агентуру викрили у Німеччині. Шпигуни працювали проти виробника БпЛА для України
Російська агентура готувала атаку на виробника дронів у Німеччині: деталі
24 березня, 18:06

Новини

Одещина: росіяни атакували портову інфраструктуру
Одещина: росіяни атакували портову інфраструктуру
Затримання представників ТЦК в Одесі: СБУ повідомила про схему злочинного угруповання
Затримання представників ТЦК в Одесі: СБУ повідомила про схему злочинного угруповання
В Одесі сталася стрілянина: подробиці
В Одесі сталася стрілянина: подробиці
В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції
В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua