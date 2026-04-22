Готувала вбивство командира підрозділу Сил спеціальних операцій. СБУ затримала агентку РФ

Російські спецслужби завербували фігурантку, коли та звернулася до московського офісу політпроєкту Медведчука

Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. Затримано агентку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігурантка встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського воїна з вогнепальної зброї. Як з’ясувало розслідування, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала у РФ.

«У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука – «Другая Украина». Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа «передали» фігурантку співробітникам ФСБ. В обмін на «закриття справи» російські спецслужбісти «відрядили» агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть правоохоронці, після прибуття до портового міста ворожа агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Крім того, придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної «цілі».

Листування агентки з куратором

«Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від ФСБ перед виїздом в Україну. За допомогою віддаленого доступу до «маячка» російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового. Отримані розвіддані ФСБ планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця», – зазначає СБУ.

Служба безпеки затримала агентку «на гарячому» одразу після закладки GPS-трекера, коли вона на таксі прямувала у бік держкордону, щоб втекти до РФ через треті країни. Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ під виглядом «близьких» стосунків.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт проти підозрюваної скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки зірвала спробу окупантів здійснити замовне вбивство високопоставленого офіцера Військово-морських сил ЗСУ.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку рашисти використовували для проведення інформаційних диверсій проти України.