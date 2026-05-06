Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд уражень за місяць

Єгор Голівець
«Альфа» СБУ вийшла в лідери за знищенням цілей на фронті
фото з відкртих джерел

Підрозділ «Альфа» другий місяць поспіль утримав першість серед Сил оборони України

Бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ другий місяць поспіль залишаються серед лідерів Сил оборони України за результатами бойової роботи та ефективністю застосування безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт СБУ.

За даними спецслужби, у квітні підрозділ став першим одразу за кількома напрямками ураження цілей: систем протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, особового складу, танків, автотранспорту та іншої техніки окупантів.

Загалом за минулий місяць спецпризначенці «Альфи» знешкодили понад 10 тис. російських військових. Крім цього, за верифікованими даними, на рахунку підрозділу ще 10 518 уражених цілей, із яких 7649 були знищені, а 2869 – пошкоджені.

Серед уражених цілей:

  • 4204 безпілотники
  • 1427 засобів спостереження та зв’язку
  • 1556 фортифікаційних та інженерних об’єктів
  • 1138 одиниць легкового транспорту
  • 605 одиниць мототехніки
  • 287 вантажівок
  • 97 артилерійських систем і САУ
  • 69 одиниць бронетехніки, зокрема 23 танки
  • 29 засобів ППО
  • 21 радіолокаційна станція
  • 16 реактивних систем залпового вогню
  • 2 літаки – Су-30 та МіГ-29

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара заявив, що результати «Альфи» є наслідком системної роботи та постійного розвитку спецпідрозділу.

«Ефективність «Альфи» СБУ на полі бою – це наслідок чіткої системи, дисципліни та постійного розвитку спецпідрозділу. Наші бійці завжди працюють на результат, де кожна дія має значення і кожна операція доводиться до кінця. Ворог намагається тиснути кількістю, ми — робимо ставку на точність, швидкість рішень і технологічну перевагу. Саме це дозволяє утримувати ініціативу і послідовно знижувати військовий потенціал окупантів», – зазначив він.

Нагадаємо, що безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру морського порту Туапсе та Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. 

