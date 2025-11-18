ДТП на Білоцерківщині: водій із 2.49 проміле алкоголю наїхав на пішохода

Пішохід рухався в зустрічному напрямку на одній з центральних доріг села

У селі Галайки Тетіївської громаді на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода аварія за участі легковика та пішохода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на пішохода, який рухався в зустрічному напрямку на одній з центральних доріг.

Внаслідок ДТП 31-річного потерпілого з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні.

«Під час перевірки у водія було виявлено 2,49 проміле алкоголю. Кермувальника було затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання», – повідомили в поліції.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані спʼяніння, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортнної пригоди, яка сталася днями на ділянці автодороги сполученням Київ-Вишгород-Десна, неподалік села Вища Дубечня.