Київ: графіки відключення світла 27 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Завтра, 27 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 10:00 до 14:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 10:00 до 14:00;
  • 2.1 черга – без світла з 10:00 до 14:00;
  • 2.2 черга – без світла з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 23:30;
  • 3.1 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 13:00 до 17:30;
  • 3.2 черга – без світла з 13:30 до 17:30;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30;
  • 5.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 6.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 20:30.
Нагадаємо, завтра, 27 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

