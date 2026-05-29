Масований обстріл Києва 24 травня: аварійні роботи у знищеному Росією ТРЦ завершено (фото)

Ірина Міллер
Загроза подальшого обвалення конструкцій торговельного центру «Квадрат» наразі повністю ліквідована
фото: ДСНС Києва/Facebook
У Шевченківському районі столиці завершилися аварійні роботи в будівлі торговельного центру «Квадрат», пошкодженого внаслідок масованого ворожого обстрілу 24 травня 2026 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Упродовж трьох днів столичні надзвичайники безперервно працювали над ліквідацією наслідків удару. Основні зусилля рятувальників були зосереджені на розбиранні фасадної частини будівлі ТЦ. Зокрема, фахівці провели демонтаж пошкоджених елементів лицювання та вибитих вікон, які становили небезпеку для перехожих. Загалом рятувальникам вдалося розібрати та демонтувати аварійні конструкції на значній площі – 2 900 квадратних метрів.

Багато робіт рятувальникам доводилося виконувати вручну
фото: ДСНС Києва
Рятувальники ретельно обстежують і демонтують конструкції, які можуть обвалитися
фото: ДСНС Києва
Такий вигляд має ТРЦ після атаки ворога
фото: ДСНС Києва
Розбір завалів тривав безперервно
фото: ДСНС Києва
фото: ДСНС Києва

До виконання цих складних та небезпечних робіт залучали 15 чоловік особового складу та чотири одиниці спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у м. Києві. Завдяки професійним діям київських вогнеборців загрозу подальшого обвалення конструкцій торговельного центру наразі повністю ліквідовано.

До виконання робіт залучали спеціальну техніку
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 24 травня постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Теги: Київ ДСНС обстріл

