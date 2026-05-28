У Києві відкрито новий цілодобовий травмпункт: де та яку допомогу можна отримати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва
Київ продовжує розширювати мережу екстреної медичної допомоги, аби забезпечити максимальний комфорт і безпеку для мешканців та гостей столиці. Новий цілодобовий травмпункт запрацював на базі комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 18». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Новий підрозділ оснащений найсучаснішим діагностичним обладнанням для надання допомоги при ушкодженнях будь-якої складності. Чергування несе команда досвідчених лікарів-ортопедів, травматологів і хірургів, які готові оперативно реагувати на будь-які ургентні випадки.

Яку допомогу надають у новому травмпункті?

Спеціалісти закладу забезпечують повний спектр екстреної допомоги, зокрема при:

  • Травмах кісток і суглобів: оперативне вправлення вивихів, репозиція та іммобілізація при переломах;
  • Ушкодженнях м’яких тканин: обробка та зшивання порізів, лікування важких забоїв, розтягнень і розривів зв’язок;
  • Комплексних травмах: допомога при одночасних пошкодженнях кінцівок та інших частин тіла.
  • Важливо: У травмпункті також надають специфічну екстрену допомогу – проводять первинну обробку та профілактику небезпечних інфекцій (сказу і правця) у разі укусів тварин чи комах.

Про КНП «Київська міська клінічна лікарня № 18»

Київська міська клінічна лікарня № 18 – це багатопрофільний медичний заклад, який забезпечує повний цикл супроводу пацієнтів. Окрім екстреної травматології, тут доступні:

  • консультативно-діагностична допомога – консультації вузьких спеціалістів, сучасна лабораторна та інструментальна діагностика;
  • стаціонарна допомога – планова й ургентна госпіталізація у профільні відділення;
  • реабілітація – комплексне відновлення пацієнтів після травм, операцій та перенесених захворювань;
  • паліативна допомога: професійний догляд і підтримка пацієнтів із важкими невиліковними хворобами.

Контакти та режим роботи

Травмпункт працює в автономному режимі 24/7 (без перерв та вихідних).

  • Адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 17 (орієнтир – біля станції метро «Університет»).
  • Телефон для довідок: (044) 293-24-18.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я та адміністратори електронної системи охорони здоров’я України (ЕСОЗ) спростовують поширену в медіа інформацію про нібито «заборону медсестрам оформлювати направлення» або про те, що пацієнти з 20 травня втратять можливість дистанційно отримувати направлення. Насправді нові правила стосуються посилення кібербезпеки та персоналізації доступу до електронної системи охорони здоров’я.

