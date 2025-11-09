Правоохоронці шукають причетних до правопорушення

У Кривому Розі невідомі облили чорною фарбою портрети загиблих військових на стіні місцевої гімназії. Правоохоронці шукають причетних. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Так, на стіні місцевої гімназії невідомі заплямували чорною фарбою портрети колишніх учнів навчального закладу, які загинули під час російсько-української війни. Крім того, біля будівлі знайшли перекинуті вазони з квітами.

😧У Кривому Розі портрети загиблих випускників 118 гімназії було облито вночі лаком. Понівечено було 7 з 14 меморіальних табличок захисникам.



Вже вдень меморіальні таблички почистили від лаку працівники гімназії. pic.twitter.com/xOu6PgsFvh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 9, 2025

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз правоохоронці шукають причетних до правопорушення.

Місцеве видання «Свої. Кривий Ріг» повідомляло, що зловмисники облили сім із 14 меморіальних табличок захисникам.

За інформацією видання, станом на ранок 9 листопада працівники гімназії відчистили меморіальні таблички військових до того, як туди прийшли батьки загиблих воїнів.

Нагадаємо, У Рівному невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків.

А у Бучі в червні зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського.