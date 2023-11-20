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Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
фото з відкритих джерел

У низці областей на дорогах буде ожеледиця

У понеділок, 20 листопада, у низці областей пройде сніг, подекуди з дощем. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, східних, більшості центральних та південних областей пройде сніг, подекуди з дощем. На дорогах місцями буде ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північний, у західних областях південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Уночі в південній та східній частинах країни місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° морозу. Протягом дня в більшості областей коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі очікується близько 0°, а вдень – 2-7° тепла.

Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Пориви вітру сягатимуть до 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме 1-6° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу вночі, та близько 0° вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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