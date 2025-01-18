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«Уже пахло війною»: Залужний розповів, коли РФ почала розгортати армію вторгнення

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Уже пахло війною»: Залужний розповів, коли РФ почала розгортати армію вторгнення
Саме 2020-го розпочалося розгортання майбутнього ударного угруповання ворога, стверджує ексголовком
фото з відкритих джерел

Коли Залужного призначили головнокомандувачем ЗСУ, Росія вже повним ходом готувалася до нападу

Росія почала розгортати ударне угруповання військ для вторгнення в Україну з 2020 року. Про це у своїй книзі «Моя війна» пише колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Уривки з книги наводить «Суспільне».

У книзі генерал майже не торкається подій після початку війни, оскільки ця частина майбутньої трилогії присвячена саме його життю до 24 лютого 2022 року. Залужний зокрема пише, що у 2021-му році вже «пахло» великою війною, оскільки Росія почала готуватися до неї ще роком раніше.

«Саме 2020-го розпочалося розгортання майбутнього ударного угруповання ворога. Передусім на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, в АР Крим, а також уздовж державного кордону України. Тоді всі дуже боялися казати про початок створення ударного угруповання й на території Республіки Білорусь», – пише Залужний у своїй книзі.

Як зазначає «Суспільне», у книзі генерал майже не згадує про контакти з президентом, але «дає зрозуміти, що вони були непростими». Разом із тим Залужний у книзі позитивно відгукується про міністра оборони (у 2021-2023 роках) Олексія Рєзнікова.

Нагадаємо, екскомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою «Моя війна». 

Раніше, 22 серпня 2024 року, у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику. 

В інтерв’ю «Главкому» Людмила Долгоновська розповіла, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вносив мінімальні правки до книги про нього, однак не повідомив авторці, чи сподобався йому рукопис. 

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Теги: Білорусь росія книги війна посол Валерій Залужний 24 лютого Людмила Долгоновська

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