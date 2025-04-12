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Росіяни запустили феєрверк між вибухами та тривогою у Ростовській області

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни запустили феєрверк між вибухами та тривогою у Ростовській області
Місцеві запустили феєрверк
скриншот з відео

Росіянам виявилось замало вибухів цієї ночі від атаки дронів, тож вирішили запустити феєрверк

У Ростовській області в ніч на 12 квітня пролунали вибухи. Регіон перебуває під атакою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Російське Міноборони повідомило, що дев'ять безпілотників вже знищено над регіоном, атака дронів на область триває.

Попри вибухи та спалахи від збиття в небі, росіяни вирішили додати ще більш яскравих та кольорових спалахіву небі та запустили феєрверк.

Місцеві скаржаться на порушників та нагадують, що зараз діє заборона на продаж на запуск піротехніки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня у Ростовській області місцеві поскаржились на вибухи. Повідомляють про атаку дронів на регіон. 

Зазначається, що мешканці Олександрівки одними з перших почули прольоти БпЛА та повідомили, що чули щонайменше 10 вибухів та бачили яскраві спалахи в небі.

Також роботу ППО чули в Аксаї та Новочеркаську. Дуже гучно було і в селі Султан-Сали та місті Батайськ.

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Теги: росіяни вибух дрон

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