Росіяни запустили феєрверк між вибухами та тривогою у Ростовській області
Росіянам виявилось замало вибухів цієї ночі від атаки дронів, тож вирішили запустити феєрверк
У Ростовській області в ніч на 12 квітня пролунали вибухи. Регіон перебуває під атакою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Російське Міноборони повідомило, що дев'ять безпілотників вже знищено над регіоном, атака дронів на область триває.
Попри вибухи та спалахи від збиття в небі, росіяни вирішили додати ще більш яскравих та кольорових спалахіву небі та запустили феєрверк.
💥 Атака БпЛА на Ростовщину
Місцеві радіють і запускають феєрверки. 😁 pic.twitter.com/YwEJxbiAKK
Місцеві скаржаться на порушників та нагадують, що зараз діє заборона на продаж на запуск піротехніки.
Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня у Ростовській області місцеві поскаржились на вибухи. Повідомляють про атаку дронів на регіон.
Зазначається, що мешканці Олександрівки одними з перших почули прольоти БпЛА та повідомили, що чули щонайменше 10 вибухів та бачили яскраві спалахи в небі.
Також роботу ППО чули в Аксаї та Новочеркаську. Дуже гучно було і в селі Султан-Сали та місті Батайськ.
Коментарі — 0