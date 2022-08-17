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У Києві з’явиться арт-об’єкт, який символізуватиме єдність двох міст

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві з’явиться арт-об’єкт, який символізуватиме єдність двох міст
Металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста
Віталій Кличко/Facebook

Новий арт-об’єкт встановлюють на площі біля станції метро «Арсенальна» 

Арт-об’єкт, який автори планували розмістити в Харкові до дня міста, незабаром відкриють у Києві поблизу станції метро «Арсенальна». Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«На нашій гарній площі біля станції метро «Арсенальна» встановлюємо новий цікавий арт-об’єкт, який відкриємо в кінці цього тижня. Проект «Єднання» втілений харківською майстернею Metalstyle. Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста», – йдеться в повідомленні.

У Києві з’явиться арт-об’єкт, який символізуватиме єдність двох міст фото 1

Зазначається, що через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські загарбники, встановити там арт-об’єкт зараз неможливо. І автори звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва.

«Простір A-Station – найбільш вдале місце для розташування цього арт-об’єкту. Тут символічні краплини віддзеркалюватимуть історію (корпуси Арсеналу та комендатури, а також сучасний Київ)», – додав мер.

У Києві з’явиться арт-об’єкт, який символізуватиме єдність двох міст фото 2

За задумом авторів, краплини тяжіють як до землі, так і одна до одної, символізуючи єдність двох міст – столиці України Києва та Харкова, який сьогодні мужньо протистоїть російському агресору.

«Кияни з харків’янами! Ми, як можемо, підтримуємо і допомагаємо Харкову та його мешканцям. Разом ми вистоїмо та переможемо», – підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка зняли меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову. 

Теги: Київ Харків

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