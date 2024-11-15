У Києві з’явиться Музей Авангарду

На сьогодні колекція налічує вже більше 50 робіт, які подарували колекціонери та художники, що органічно доповнює авангардні твори з фондової колекції Музею історії міста Києва

Робота над формуванням музейного зібрання робіт українських авангардистів розпочалася майже два роки тому

У Києві з'явилась філія Музею історії міста Києва – Музей Авангарду, що має на меті збереження та популяризацію спадщини українських художників-авангардистів, які зробили значний внесок у світову культуру. Підписано відповідне розпорядження КМВА. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Київ повертає славу світового осередку авангарду. Створення першого в Україні Музею Авангарду – необхідний крок у культурному, історичному та політичному сенсах. росія чекала, що ми не витримаємо тиску її ракетних атак, утім, попри це, ми знаходимо сили показувати наше мистецтво світові. Нам є чим пишатися! В умовах повномасштабної війни цей музей стане не лише осередком культурної пам'яті, а й джерелом національної гордості, ідейного натхнення та мистецького розвитку. Ця подія опиниться в підручниках з історії України, де стане ще одним свідченням нашої незламності», – наголосила Старостенко.

На сьогодні колекція налічує вже більше 50 робіт, які подарували колекціонери та художники, що органічно доповнює авангардні твори з фондової колекції Музею історії міста Києва. Мистецька збірка повністю презентує весь шлях розвитку українського авангарду, починаючи від періоду класичного авангарду першої половини XX століття і до сьогодні – від Анатоля Петрицького, Вадима Меллера, Олександра Богомазова до сучасників Олега Тістола, Марини Скугарєвої, Віктора Сидоренка, Гліба Вишневського, Олександра Животкова.

За словами директорки Музею історії міста Києва Діани Попової, робота над формуванням музейного зібрання робіт українських авангардистів розпочалася майже два роки тому спільно з ГО «Музей Авангарду».

«У грудні 2023 року вже представили масштабний виставковий проєкт «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції». Колекція стрімко поповнювалась, а тому вже через пів року поціновувачі українського авангарду могли відвідати оновлену виставку, що мала назву «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 2.0», – розповіла Попова.

Вона додала, що попри те, що Україна є світовим центром авангарду, російська пропаганда привласнювала собі цей статус десятиліттями. Десятки українських митців – зірок світового рівня – було включено в поняття «російський авангард». Митці авангарду неодноразово зазнавали тиску та репресій у радянські часи. Тож головне завдання Музею – відновити історичну справедливість та повернути Києву славу авангардного міста, здійснити «культурну деколонізацію».

Музей історії міста Києва – найбільше музейне об’єднання столиці. До його складу входять Музейно-виставковий центр, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова, музей «Садиба на Кудрявці», Музей окупації Києва, Музей української діаспори, Музей Шолом-Алейхема, Музей шістдесятництва, Музей Сержа Лифаря. Музей авангарду стане десятою філією Музею історії міста Києва.

Нагадаємо, у фінському місті Тампере назавжди припинив роботу музей радянського диктатора Володимира Леніна. Зазначається, що музей у 1946 році заснувало Товариство «Фінляндія-СРСР». Саме у цій будівлі у Тампере у 1905 році вперше зустрілися майбутні радянські керманичі Ленін та Йосип Сталін.