Уряд змінив правила пересування громадян в комендантську годину

Відтепер українці можуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «Пунктів незламності»

Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «Пунктів незламності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Шмигаль повідомив, що буде посилено роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.

Крім того, уряд рекомендував НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за два дні. Отримання технічних умов – два дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за два дні.

За словами міністра, буде перерозподілено резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення. Водночас державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

До слова, Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.