У Києві дозволено роботу таксі під час комендантської години

Киян закликають використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби та не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Замовити таксі у комендантську годину вже можна буде о 00:00 17 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужби сервісів.

Bolt наголошує, що відновлює роботу в столиці під час комендантської години за згодою з міською владою.

Uklon також зазначає, що разом із міською владою узгодили роботу у комендантську годину. «Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності.

Як повідомлялося, в Україні на період надзвичайної ситуації в енергетиці діятимуть гнучкі правила комендантської години. Київ стане першим містом, де ухвалять відповідне рішення.