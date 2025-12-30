Скільки коштує новорічний кошик у Києві: огляд цін у супермаркетах

Акційні пропозиції перед святами дозволяють зекономити

За даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», вартість новорічного столу за рік підскочила на 10,7%. У середньому святкова вечеря для родини з чотирьох осіб коштуватиме 3 980 грн. Якщо ж додати до меню традиційні делікатеси – червону ікру та рибу – сума зросте до 4 793 грн.

«Главком» проаналізував ціни у столичних супермаркетах і з’ясував: накрити стіл за вказану суму цілком реально. Для цього не обов’язково суворо себе обмежувати – достатньо раціонально підійти до вибору продуктів та звертати увагу на акційні пропозиції, яких перед святами чимало.

Наш власний «кошик» із помірним набором продуктів, до якого ми включили і ікру, і червону рибу, затягнув на 4 256 грн, це навіть менше за розрахунковий максимум аналітиків.

Салати: класика дорожчає

Приготування майже 3 кг «Олів’є» обійдеться приблизно у 355 грн. Найдорожчим інгредієнтом залишається варена ковбаса (135 грн за 0,5 кг) та яйця (близько 40 грн за 6 шт.). «Оселедець під шубою» (1,5 кг) коштуватиме близько 250 грн, де левову частку вартості складає філе оселедця (понад 200 грн за 0,5 кг).

М’ясо та делікатеси

М’ясо залишається однією з найважчих статей витрат: свинячий биток (1 кг) – 279 грн за кг, куряче філе – 230 грн за кг. Сирокопчена ковбаса та бекон – разом близько 550 грн.

Тим, хто не уявляє свята без морепродуктів, доведеться витратитися на баночку червоної ікри, яка коштує від 430 грн за 100 гр, а шматок філе червоної риби вагою 180 г затягне близько 300 грн.

Овочі та фрукти

Свіжі овочі взимку – задоволення не з дешевих. Кілограм томатів обійдеться у 160 грн, а солодкий перець – майже 180 грн/кг. Натомість «борщовий набір» (картопля, морква, буряк) залишається найдешевшим сегментом: ціни варіюються від 8 до 15 грн за кг. Фруктовий кошик (мандарини, банани, лимон) витягне з бюджету ще близько 200 грн.

Напої та десерти

Алкоголь (бренді та ігристе) коштуватиме від 418 грн, а набір напоїв (сік та вода) – 92 грн. Солодощі додадуть до чека ще близько 324 грн.

Продукт Ціна за одиницю Сума, грн Ковбаса варена «Лікарська», 0,5 кг 269,90 грн за кг 134,95 Картопля, 0,58 кг 12,90 грн за кг 7,48 Морква, 0,2 кг 8,90 грн за кг 1,78 Цибуля, 0,2 кг 5,60 грн за кг 1,12 Яйця курячі, 6 шт. 65,90 за дес. 39,54 Зелений горошок, банка 0,5 кг 33,50 грн за банку 33,50 Огірки консервовані, 0,2 кг 69,90 грн за банку 69,90 Майонез: 0,35 кг для салату Олів'є і 0,17кг для «Оселедця під шубою» 66,99 грн за уп. 520 гр 66,99 Філе оселедця, 0,5 кг для салату 104,70 за 250 гр 209,40 Картопля 0,280 кг 12,90 грн за кг 3,61 Морква 0,190 кг 8,90 грн зі кг 1,69 Буряк 0,250 кг 7,90 грн за кг 1,96 Цибуля 0,170 кг 5,60 грн за кг 0,95 Ковбаса сирокопчена «Брауншвейгська», 0,350 кг 289,90 грн за шт. 289,90 Бекон запечений, 0,5 кг 534,90 грн за кг 267,45 Биток зі свинини свіжий, 1 кг 279 грн за кг 279,00 Філе куряче свіже, 1 кг 229,90 грн за кг 229,90 Філе оселедця, 0,5 кг 104,70 за 250 гр 209,40 Сир твердий, 0,3 кг 480 грн за кг 144,00 Масло вершкове, пачка 0,2 кг 79,90 79,90 Картопля, 2 кг 12,90 грн за кг 25,80 Гриби печериці, 1 кг 133,95 грн за кг 133,95 Перець солодкий 0,5 кг 179,10 грн за кг 89,55 Огірки свіжі, 0,5 кг 119,90 грн за кг 59,95 Помідори свіжі, 1 кг 159,90 за кг 159,90 Мандарини, 2 кг 59,90 за кг 119,80 Банани, 1 кг 54 грн за кг 54,00 Лимон, 0,2 кг 98,90 грн за кг 19,78 Батон білого хліба 32,00 грн за шт 32,00 Шоколадні цукерки, 1 кг 324,00 грн за кг 324,00 Шампанське «Артемівське», 0,75 л 179,00 за пляшку 179,00 Бренді «Шабо», 0,5 л 239,00 грн за пляшку 239,00 Сік апельсиновий Jaffa 1 л 70,50 грн за 1 л 70,50 Вода «Моршинська», 1,5 л 21,90 1,5 л 21,90 Ікра червона, 0,1 кг 429,90 за бан. 429,90 Риба червона, 0,180 кг 299,90 299,90 Загальна сума чеку 4256,47

«Перевірка «Главкома» показала, що вкластися у розраховані фахівцями суми у столичних супермаркетах цілком можливо. Більше того, наш експериментальний кошик із делікатесами та свіжими овочами затягнув на 4 256 грн, що виявилося навіть на пів тисячі гривень дешевше, ніж прогнозовані інститутом 4 793 грн.

Такого результату вдалося досягти завдяки полюванню за акційними пропозиціями, яких зараз чимало. Проте варто враховувати, що ближче до Нового року чек може зрости через сезонне подорожчання яєць, овочів та імпортних фруктів.

Вартість товарів у столичних магазинах на 21 грудня 2025 року

