Легендарна київська перепічка знову подорожчала

Відтепер за знамениту сосиску в тісті доведеться викласти 55 грн
фото: glavcom.ua

Від початку повномасштабного вторгнення РФ ціна на перепічку збільшилася майже вдвічі

Головний гастрономічний символ столиці – «Київська перепічка» – знову оновив цінник. Відтепер за знамениту сосиску в тісті доведеться викласти 55 грн, це на 5 грн більше, ніж раніше. На це звернув увагу журналіст Єгор Шуміхін, інформує «Главком». Подорожчання на аналогічну суму торкнулося всіх позицій у меню закладу.

фото: Єгор Шуміхін/Facebook

Ця зміна стала черговим етапом у зростанні вартості столичного делікатесу, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ збільшилася майже вдвічі. Для порівняння, ще на початку 2022 року на 100 грн можна було придбати три перепічки та отримати 10 грн решти, тоді як зараз цієї суми не вистачить навіть на дві одиниці товару. 

Історія цього культового місця розпочалася у лютому 1981 року, вартість перепічки за радянських часів становила всього 22 копійки. У 2010-х роках ціна тривалий час трималася на рівні 4,5 гривні, проте згодом почала поступово зростати.

Вже у 2015 році вона піднялася до 8 грн, навесні 2016 року – до 10 грн, а наприкінці того ж року сягнула 12 грн. Протягом наступних років тенденція збереглася: у грудні 2017 року ціна становила 15 грн, у 2018-му – 17 грн, а восени 2019 та 2020 років вона зросла до 18 та 20 грн відповідно.

Значне прискорення темпів подорожчання зафіксовано в останні роки. У квітні 2021 року вартість перепічки підскочила до 25 грн, у січні 2022 року вона склала 30 грн, а вже у вересні того ж року зросла до 35 грн. Протягом 2023 та 2024 років ціна спочатку зросла до 40, потім до 45, а в грудні 2024 року – до 50 грн. Нинішній стрибок до 55 грн став новим максимумом для закладу, який залишається одним із найпопулярніших закладів швидкого харчування у центрі Києва.

До слова, київська перепічка отримала власну скульптуру. Вона стала ювілейною 45-ю мініскульптурою проєкту «Шукай», який розповідає історії Києва через бронзові фігурки. Відшукати мініскульптуру «Київська перепічка» можна на Богдана Хмельницького, 3, справа біля вікна.

