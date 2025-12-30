Як працюватиме столичне метро у перші дні 2026 року: оновлений розклад поїздів

Під час повітряної тривоги станції метро продовжують працювати як укриття в цілодобовому режимі

Адміністрація підземки закликає киян та гостей міста враховувати ці зміни під час планування своїх маршрутів

Київський метрополітен оприлюднив оновлений розклад руху поїздів на перші дні нового року. Через очікуване зменшення кількості пасажирів, інтервали між поїздами на всіх трьох лініях будуть дещо збільшені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу метрополітену.

Детальний розклад на святкові дні:

1 січня: у ранкову годину «пік» – 3–4 хвилини; протягом дня (після години «пік») – 5–6 хвилин.

2 січня: протягом усього дня (включаючи години «пік») – 3–4 хвилини.

3 та 4 січня: метро повернеться до звичного графіка вихідного дня – 6–7 хвилин.

Адміністрація підземки просить киян та гостей столиці враховувати ці зміни при плануванні поїздок містом. А під час повітряної тривоги станції метро продовжують працювати як укриття в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, київська кільцева електричка переходить на нову модель оплати проїзду. Починаючи з 1 січня, придбати квиток безпосередньо у вагоні поїзда буде неможливо. Система стає аналогічною до роботи метро чи автобусів: спочатку оплата – потім поїздка.