У Києві знайдено тіло вбитого пострілом у голову чоловіка (фото)

На столичному Печерську правоохоронці встановлюють обставини вбивства та особу загиблого чоловіка

Тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у одній із квартир на бульварі Дружби Народів тривалий час гучно працює телевізор та ніхто не реагує на зауваження сусідів. Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

«Оскільки мешканці квартири, де гучно працював телевізор, ніяк не реагували на стукіт у двері, було прийнято рішення зайти до оселі. У помешканні правоохоронці виявили тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову», – йдеться у повідомленні.

На даний час працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

До слова, у Броварах на Київщині посеред вулиці місцевий житель двічі вистрелив у свого знайомого з вогнепальної зброї.