Жодних переговорів з Росією, поки її війська на території України – глава МЗС Британії

Трасс: «Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України»

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних Допоки російські війська переговорів з Росією щодо України, поки Москва має війська у сусідній країні. Про це повідомляє Reuters.

Трасс повідомила, що вже склала «список уражених» російських олігархів, і кожні кілька тижнів уряд буде націлюватись на їхні приватні літаки, їхнє майно та інші активи.

«Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України. Вони не можуть вести переговори з пістолетом біля скронь українців... Тож, чесно кажучи, я не довіряю цим так званим переговорним зусиллям», – заявила вона.

«Я склала список олігархів, які підпадуть під удар... Ми працюємо над зведенням справ і кожні кілька тижнів будемо додавати нових олігархів. Буде постійна програма санкцій... Їм не буде куди сховатися», – додала Трасс.

Але вона зазначила, що буде потрібен час, щоб деградувати не тільки російську економіку, а й її «воєнну машину».

«Це може тривати кілька років, тому що ми знаємо, що Росія має потужні сили, і також знаємо, що українці хоробрі, і вони налаштовані відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність» – сказала Трасс.

Нагадаємо, війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.