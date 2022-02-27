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    Жодних переговорів з Росією, поки її війська на території України – глава МЗС Британії

    Британія склала&nbsp;&nbsp;список російських олігархів, які підпадуть під удар - Жодних переговорів з Росією, поки її війська на території України – глава МЗС Британії
    Британія склала  список російських олігархів, які підпадуть під удар
    фото з відкритих джерел

    Трасс: «Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України»

    Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних Допоки російські війська переговорів з Росією щодо України, поки Москва має війська у сусідній країні. Про це повідомляє Reuters.

    Трасс повідомила, що вже склала «список уражених» російських олігархів, і кожні кілька тижнів уряд буде націлюватись на їхні приватні літаки, їхнє майно та інші активи.

    «Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України. Вони не можуть вести переговори з пістолетом біля скронь українців... Тож, чесно кажучи, я не довіряю цим так званим переговорним зусиллям», – заявила вона.

    «Я склала список олігархів, які підпадуть під удар... Ми працюємо над зведенням справ і кожні кілька тижнів будемо додавати нових олігархів. Буде постійна програма санкцій... Їм не буде куди сховатися», – додала Трасс.

    Але вона зазначила, що буде потрібен час, щоб деградувати не тільки російську економіку, а й її «воєнну машину».

    «Це може тривати кілька років, тому що ми знаємо, що Росія має потужні сили, і також знаємо, що українці хоробрі, і вони налаштовані відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність» – сказала Трасс.

    Нагадаємо, війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.

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    Теги: Росія війна Велика Британія Україна #stoprussia
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    Жодних переговорів з Росією, поки її війська на території України – глава МЗС Британії