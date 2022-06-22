У Києві зник безвісти дев’ятирічний хлопчик (фото)

Малолітній пішов з дому та наразі його місцезнаходження невідоме

22 червня до Святошинського управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення дитини. Жінка повідомила, що 21 червня дев’ятирічний хлопчик пішов з місця проживання та до теперішнього часу не повернувся і на зв'язок не виходив. Про це повідомляє поліція Києва.

На пошуки направлено особовий склад Святошинського управління поліції, а також зорієнтовано усі підрозділи столичної поліції та інших регіонів.

Розшукується: Сєров Микола Юрійович, 14.09.2012 року народження.

Прикмети дитини: русяве волосся, сині очі, зріст близько 129 см.

Був одягнений: спортивні штани синього кольору, футболка сірого кольору, тапки з дизайном панди.

Розшукується Микола Сєров

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження хлопчика або будь-якою іншою інформацією, яка сприятиме встановленню його місцезнаходження, повідомити у поліцію за номерами: (093) 860 90 58, (063) 587 71 44, (044) 424 05 43 або 102.

Як повідомлялося, від початку війни до Росії було незаконно вивезено понад 300 тисяч дітей.