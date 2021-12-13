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    У Києві зникла безвісти 13-річна дівчинка (фото)

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    Поліція просить допомогти розшукати дитину - У Києві зникла безвісти 13-річна дівчинка (фото)
    Поліція просить допомогти розшукати дитину
    фото з відкритих джерел

    Дівчинка пішла з дому і не повернулася

    Деснянським управлінням поліції в Києві розшукується Вікторія Калюжна, 2008 року народження. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Малолітня дівчина 12 грудня пішла з місця проживання та не повернулася.

    Прикмети дитини: зріст приблизно 160-165 см, середньої тілобудови, волосся темно-русе під каре, очі зелено-блакитні.

    Була одягнена: чорна куртка з капюшоном, кросівки чорні Reebook, сіро-чорні джинси.

    Розшукується Вікторія Калюжна
    Розшукується Вікторія Калюжна

    «При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітньої просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

    Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.

    Раніше повідомлялося, що Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича. 15-річний хлопець уже не раз зникав та розшукувався працівниками поліції.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    У Києві зникла безвісти 13-річна дівчинка (фото)