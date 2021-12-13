У Києві зникла безвісти 13-річна дівчинка (фото)

Дівчинка пішла з дому і не повернулася

Деснянським управлінням поліції в Києві розшукується Вікторія Калюжна, 2008 року народження. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Малолітня дівчина 12 грудня пішла з місця проживання та не повернулася.

Прикмети дитини: зріст приблизно 160-165 см, середньої тілобудови, волосся темно-русе під каре, очі зелено-блакитні.

Була одягнена: чорна куртка з капюшоном, кросівки чорні Reebook, сіро-чорні джинси.

Розшукується Вікторія Калюжна

«При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітньої просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.

Раніше повідомлялося, що Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича. 15-річний хлопець уже не раз зникав та розшукувався працівниками поліції.