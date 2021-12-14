У недобудові під Києвом жінка знайшла малюка

Правоохоронці передали дитину батькам і провели з ними бесіду

Правоохоронці оперативно розшукали батьків хлопчика

У смт Чабани, що під Києвом, на будівництві пізно ввечері жінка виявила малолітнього хлопчика та забрала малюка додому. Про це вона повідомила до поліції.

На виклик прибули працівники групи реагування патрульної поліції, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки батьків дитини було залучено особовий склад поліції Фастівського району та громадськість. Менше ніж за годину знайшли батьків та передали їм хлопчика.

За попередніми даними, мати лишила дитину вдома спати, пізніше син прокинувся і пішов у невідомому напрямку.

З батьками правоохоронці провели роз'яснювальну бесіду та склали адміністративний протокол за ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

До слова, Деснянським управлінням поліції в Києві розшукується Вікторія Калюжна, 2008 року народження. Малолітня дівчина 12 грудня пішла з місця проживання та не повернулася.

У селі Тихонівка на Черкащині 21-річна мати виявила мертвою свою чотиримісячну дитину після того, як тривалий час випивала зі своїми друзями на вулиці.

А в житомирському гуртожитку діти більше доби були зачинені в кімнаті без їжі та туалету. 4-річну дівчинку і 8-річного хлопчика закрила мати та пішла в невідомому напрямку