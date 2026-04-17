Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Гасив недопалки та бив об стіну. На Кіровоградщині вітчим отримав довічне за вбивство немовля

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Експертиза підтвердила, що засуджений тривалий час катував малюка
фото: depositphotos.com (ілюстративне)

Генеральний прокурор повідомив, що чоловік систематично знущався з восьмимісячної дитини

У Кіровоградській області суд призначив довічне позбавлення волі чоловікові, який до смерті побив восьмимісячне немовля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, чоловік системно знущався з немовляти: бив, кидав, гасив недопалки об шкіру, перекидав коляску разом із дитиною. Як зазначив очільник Генпрокуратури, одного дня вітчим у стані алкогольного сп’яніння кілька разів ударив малюка головою об стіну. Того самого дня хлопчик помер.

«Вісім місяців. Стільки прожив хлопчик із Кіровоградщини, якого вбив вітчим. Він не встиг зробити свій перший крок. Не встиг сказати перше слово. Останній місяць свого життя дитина провела в нестерпних муках», – каже він.

Як зазначив Кравченко, експертиза підтвердила, що це було «не разове насильство, а тривале катування». На тілі дитини експерти зафіксували численні опіки, гематоми, садна. Генпрокурор наголосив, що протягом років обвинувачений не визнавав провини й намагався перекласти відповідальність на матір.

Суд першої інстанції призначив 15 років позбавлення волі. Однак прокуратура подала апеляцію і зрештою Апеляційний суд скасував вирок як надто м’який і призначив довічне позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: Кіровоградщина Руслан Кравченко вбивство дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богдан Сергеєв загинув під час атаки безпілотників
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
15 квiтня, 19:13
Серхіо Рамос продовжив підтримувати Україну та українців
Юний український футболіст поспілкувався з легендою «Реала»
7 квiтня, 19:30
Якщо дитина народилася до 10 місяців після розлучення, батьки можуть разом подати заяву, щоб колишній чоловік не вважався її батьком
Як оформити батьківство, якщо дитина народжена у шлюбі від іншого чоловіка: розʼяснення Мінʼюсту
6 квiтня, 11:12
Коли літак заходив на посадку, у пасажирки почалися пологи
Жінка народила в літаку перед приземленням у Нью-Йорку
5 квiтня, 19:47
У місті пошкоджено чимало багатоповерхівок
Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик
29 березня, 15:59
Одесит відкрив стрілянину під час перевірки військових документів
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
26 березня, 09:06
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Очільник угорського МЗС роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу – WP
21 березня, 18:58
У місті Корк 16 березня внаслідок ножового поранення загинув 31-річний громадянин України
Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
19 березня, 10:59
Попри поранення, чоловікові вдалося самостійно повернутися додому
В Ірландії вбито українця: чоловік помер на очах у дружини
18 березня, 09:12

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua