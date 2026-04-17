Гасив недопалки та бив об стіну. На Кіровоградщині вітчим отримав довічне за вбивство немовля

Генеральний прокурор повідомив, що чоловік систематично знущався з восьмимісячної дитини

У Кіровоградській області суд призначив довічне позбавлення волі чоловікові, який до смерті побив восьмимісячне немовля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, чоловік системно знущався з немовляти: бив, кидав, гасив недопалки об шкіру, перекидав коляску разом із дитиною. Як зазначив очільник Генпрокуратури, одного дня вітчим у стані алкогольного сп’яніння кілька разів ударив малюка головою об стіну. Того самого дня хлопчик помер.

«Вісім місяців. Стільки прожив хлопчик із Кіровоградщини, якого вбив вітчим. Він не встиг зробити свій перший крок. Не встиг сказати перше слово. Останній місяць свого життя дитина провела в нестерпних муках», – каже він.

Як зазначив Кравченко, експертиза підтвердила, що це було «не разове насильство, а тривале катування». На тілі дитини експерти зафіксували численні опіки, гематоми, садна. Генпрокурор наголосив, що протягом років обвинувачений не визнавав провини й намагався перекласти відповідальність на матір.

Суд першої інстанції призначив 15 років позбавлення волі. Однак прокуратура подала апеляцію і зрештою Апеляційний суд скасував вирок як надто м’який і призначив довічне позбавлення волі.