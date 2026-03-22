Померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Києві

16-річна Олена померла з життя після падіння в яму з окропом та отриманих травм

Дівчина отримала 73% опіків

Пішла з життя 16-річна Олена, яка впала у яму з окропом на проспекті Лобановського в Києві. Про смерть дівчини повідомила її мати. Про це пише «Главком» із посилання на Новини.LIVE.

16-річна Олена отримала 73% опіків тіла внаслідок падіння у яму з окропом. Інцидент стався 2 січня 2026 року через прорив теплопровідної труби на проспекті Валерія Лобановського, через що утворилася яма, заповнена гарячою водою.

Через недбалість підприємства «Київтеплоенерго» 16-річна дівчина впала у вирву з окропом

16-річну дівчину госпіталізували до реанімації Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1. Стан підлітки був критичний. «Опіки II–III ступеня охоплювали близько 75% поверхні тіла. Того ж вечора українські лікарі спільно з колегами з дитячих опікових центрів Кельна та Цюриха провели консультацію й ініціювали питання медичної евакуації за кордон», – повідомляв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

на проспекті Валерія Лобановського утворилася яма, заповнена гарячою водою

Наступного дня після інциденту, 3 січня, клініка в Кельні (Німеччина) підтвердила готовність прийняти дівчину. 4 січня автомобіль із дитиною виїхав з лікарні в Києві, того ж дня Олену доставили до Кельні, де її одразу підготували до операційного втручання.

Як повідомляв «Главком» , поліція Києва повідомила про підозру начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго», через недбалість якого 16-річна дівчина впала у вирву з окропом.

Начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго» загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі Голосіївського управління поліції встановили, що начальник дільниці, який керував аварійно-відновлювальними роботами, грубо порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.Повідомляється, що чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.