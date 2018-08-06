У Києві з'явиться перший громадський велопрокат



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Орендувати велосипед можна буде за допомогою мобільного додатку

Разова поїздка буде коштувати 30 грн за півгодини

У Києві розпочинає роботу громадська прокат велосипедів Nextbike. Тестовий запуск призначено на 14-15 серпня.

На сайті Nextbike опублікували карту із 27 станціями прокату: біля метро «Почайна», «Лівобережна», «Позняки», «Осокорки», «Харківська», «Мінська», «Героїв Дніпра», «Оболонь», «Лук'янівська», на Подолі, в центрі, на Русанівці і Троєщині.

Станції будуть віртуальними, без терміналів. У місті наносять розмітку для станцій. Велосипед потрібно буде припаркувати в межах розмітки і поставити спеціальний замок на заднє колесо.

Орендувати велосипед можна буде за допомогою мобільного додатку. У ньому сканується QR-код або вводиться номер велосипеда, тоді замок автоматично відкривається. Повертати велосипед потрібно тільки на офіційну станцію. За неправильну парковку штраф — 100 грн.

Оплата здійснюється з допомогою банківських карт.

Разова поїздка буде коштувати 30 грн за півгодини. Абонемент на місяць – 199 грн. Перші півгодини в день будуть безкоштовними, а за наступні доведеться доплатити: другі і треті півгодини – по 5 грн, кожні наступні – 30 грн.

Сезонний тариф коштує 599 грн. Він діє до 30 листопада. Вартість поїздки розраховується так само, як в тарифі на місяць.

За безперервне користування велосипедом більше 12 годин, стягується плата в розмірі 1000 грн. Не повернення велосипеда протягом 24 годин вважається крадіжкою. В такому випадку користувач блокується в системі, стягується штраф у розмірі 15 тис. грн, і проводяться відповідні процесуальні дії.

Подібна система велопрокату працює в 150 містах світу. В Україні - у Львові та Вінниці.