  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві з'явиться перший громадський велопрокат

    • Розсилка
    Орендувати велосипед можна буде за допомогою мобільного додатку - У Києві з'явиться перший громадський велопрокат
    Орендувати велосипед можна буде за допомогою мобільного додатку

    Разова поїздка буде коштувати 30 грн за півгодини

    У Києві розпочинає роботу громадська прокат велосипедів Nextbike. Тестовий запуск призначено на 14-15 серпня.

    На сайті Nextbike опублікували карту із 27 станціями прокату: біля метро «Почайна», «Лівобережна», «Позняки», «Осокорки», «Харківська», «Мінська», «Героїв Дніпра», «Оболонь», «Лук'янівська», на Подолі, в центрі, на Русанівці і Троєщині.

    Станції будуть віртуальними, без терміналів. У місті наносять розмітку для станцій. Велосипед потрібно буде припаркувати в межах розмітки і поставити спеціальний замок на заднє колесо.

    Орендувати велосипед можна буде за допомогою мобільного додатку. У ньому сканується QR-код або вводиться номер велосипеда, тоді замок автоматично відкривається. Повертати велосипед потрібно тільки на офіційну станцію. За неправильну парковку штраф — 100 грн.

    Оплата здійснюється з допомогою банківських карт.

    Разова поїздка буде коштувати 30 грн за півгодини. Абонемент на місяць – 199 грн. Перші півгодини в день будуть безкоштовними, а за наступні доведеться доплатити: другі і треті півгодини – по 5 грн, кожні наступні – 30 грн.

    Сезонний тариф коштує 599 грн. Він діє до 30 листопада. Вартість поїздки розраховується так само, як в тарифі на місяць.

    За безперервне користування велосипедом більше 12 годин, стягується плата в розмірі 1000 грн. Не повернення велосипеда протягом 24 годин вважається крадіжкою. В такому випадку користувач блокується в системі, стягується штраф у розмірі 15 тис. грн, і проводяться відповідні процесуальні дії.

    Подібна система велопрокату працює в 150 містах світу. В Україні - у Львові та Вінниці.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ