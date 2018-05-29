У «Київпастрансі» похвалилися осучасненням зупинок (фото)

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Зупинковий павільйон очікування сучасного типу з гартованого скла

У Києві встановлюють нові зупинкові комплекси

З початку року комунальним підприємством «Київпастранс» було встановлено 46 зупинкових павільйонів очікування сучасного типу з гартованого скла, осучаснено навігацію з переліком маршрутів та їх схемами, обладнано 4 інформаційних табло, які інформують про час прибуття того чи іншого маршруту. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Також відповідно до оновлених Правил дорожнього руху, разом з дорожніми службами міста розпочата комплексна заміна інформаційно-вказівних знаків та нанесення дорожньої розмітки, які позначають межі зупинки громадського транспорту.

«Ми активно співпрацюємо з дорожніми службами міста та синхронно долучаємося до роботи з капітальних ремонтів доріг та тротуарів, здійснюючи заміну фізично застарілих конструкцій для очікування транспорту. Станом на сьогодні, на вулиці Олени Теліги та проспекті Павла Тичини, відповідальні служби КП «Київпастранс» вже виконали закладання бетонної основи під зупинкові комплекси у кількості 10 та 5 одиниць відповідно», - інформують на підприємстві.

Крім цього, заплановані ремонтні роботи на вулиці Академіка Заболотного та бульварі Академіка Вернадського, в рамках якого підприємством буде облаштовано 12 та 9 зупинкових павільйонів, додали у «Київпастрансі».

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що для пільгових категорій громадян буде збережено безкоштовний проїзд.

Мер заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване.

17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».