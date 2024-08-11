У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники, працює ППО

У Києві зафіксовані ворожі безпілотники

Після оголошення повітряної тривоги у столиці було чути вибухи. Згодом Київська обласна військова адміністрація повідомляє про виявлення ворожих безпілотників у повітряному просторі регіону. Сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях. Мешканців області закликають негайно пройти в укриття та залишатися там до відбою повітряної тривоги. Також наголошується на важливості дотримання інформаційної тиші та нерозголошення інформації про роботу ППО.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – інформують у КОВА.

Наразі немає офіційних повідомлень про можливі влучання чи збиття ворожих цілей.