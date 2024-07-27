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У Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів
Половина українських шкіл мають генератори та котельні
фото з відкритих джерел

Навчальний рік традиційно розпочнеться на початку вересня,

Понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні, що дозволяють їм проводити офлайн-навчання навіть при відключенні електроенергії. Однак, ті школи, які не мають можливості забезпечити очне навчання, будуть змушені перейти на синхронний формат, де вчитель дає завдання учням, а потім перевіряє їх виконання. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків.

«Ситуація в різних регіонах різна. У нас є школи, які мають генератори й можуть навчатися при відключенні електрики. Вони зможуть забезпечити теплом, оскільки мають власні котельні. Таких шкіл, за даними, які нам надали регіони, понад 50%. Це означає, що ці школи навіть при відключенні електроенергії навчатимуться в очному форматі, якщо у них є укриття та дозволяє ситуація з безпекою», – заявив Андрій Сташків.

Навчальний рік починається, як завжди, на початку вересня, але дату його завершення кожної школи визначатимемо самостійно, залежно від виконання навчальної програми.

«Школа може закінчувати навчальний рік не обов'язково 30 червня, а умовно 30 травня, якщо виконали навчальну програму, і розпочинати канікули. Тому це не означає, що всі школи навчатимуться до 30 червня. Це означає, що школи можуть до 30 червня продовжувати навчальний рік, якщо це їм потрібно» , – пояснив чиновник.

Це означає, що деякі школи можуть закінчити навчання раніше 30 червня, якщо виконають програму достроково. У той же час, за його словами, через різні умови деякі школи, які не можуть з об'єктивних причин організувати офлайн-навчання, будуть змушені переходити на синхронний формат, коли вчитель дає завдання учням, а потім перевіряє, як вони оволоділи матеріалом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.

Теги: Оксен Лісовий школа Андрій Садовий чиновник канікули укриття навчання вчитель освітній омбудсмен Сергій Горбачов Єдині новини міністр

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