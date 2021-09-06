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    На Донеччині трирічна дівчинка гралася сірниками і запалила на собі одяг

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    Коли сталася трагедія, матір дитини була в сусідів, а співмешканець жінки спав після вживання алкоголю - На Донеччині трирічна дівчинка гралася сірниками і запалила на собі одяг
    Коли сталася трагедія, матір дитини була в сусідів, а співмешканець жінки спав після вживання алкоголю
    Фото з відкритих джерел

    Дитина отримала важкі опіки, лікарі борються за її життя

    У Маріуполі Донецької області лікарі борються за життя трирічної дівчинки, яка, за попередньою інформацією, підпалила себе. Про це в суботу розповіли у відділі комунікації поліції Донецької області.

    Близько першої години ночі 4 вересня у Маріупольське районне управління поліції отримало повідомлення з лікарні про госпіталізацію дитини з опіками.

    «Встановлено, що тілесні ушкодження трирічна дівчинка отримала вдома. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. Наразі поліція встановлює обставини, за яких постраждала дитина. Родина перебуває на обліку в соцслужбах. За попередніми даними, дівчинка залишилася без нагляду батьків, що призвело до трагедії», – зазначили правоохоронці.

    В поліції кажуть, що за попередньою інформацією, дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг. У цей час матір була в сусідів, а її співмешканець спав після вживання алкоголю.

    Дитину госпіталізували до опікового відділення, там лікарі борються за її життя.

    Правоохоронці розпочали розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки.

    Винним загрожує від двох до п’яти років обмеження волі або від двох до п’яти років в'язниці.

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    Теги: трагедія розслідування поліція піклування опіка час
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    На Донеччині трирічна дівчинка гралася сірниками і запалила на собі одяг