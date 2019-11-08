У київській мерії написали Всеукраїнський диктант національної єдності



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Написання відбулося у Колонній залі КМДА

Сьогодні, 8 листопада, у Колонній залі Київської міської державної адміністрації традиційно відбувся дев’ятнадцятий Всеукраїнський диктант національної єдності. Присутніх привітав керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«Напередодні Дня української писемності та мови ми традиційно долучаємось до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності. Українська мова об’єднує українців, незалежно від того, де вони проживають. Мова – це наша ідентичність, наша історична пам’ять, наша гордість. Українська – одна з наймелодійніших мов світу, для розвитку якої столична влада робить усе можливе», – наголосив посадовець, якого цитує пресслужба КМДА.

Він нагадав, що в Києві діє концепція розвитку української писемності, мови, культури, національної пам’яті, затверджена до 2020 року. Чимало освітніх заходів для розвитку мови відбувається також у школах, дитсадках і закладах позашкільної освіти.

«Я дуже радий, що так багато людей долучилося до написання диктанту – і не тільки у стінах КМДА. Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість прийти і перевірити свої знання. Вітаю вас зі святом, бажаю вам сил і натхнення, розвитку нашій рідній мові», – сказав Дмитро Загуменний.

Як повідомлялося, сьогодні Українське радіо провело щорічну акцію «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності».

Диктант, який розпочався об 11:20 в ефірі Першого каналу Українського радіо, прочитав мовознавець Олександр Авраменко. Цього року він використав у тексті кілька елементів нової редакції чинного правопису.

Новацією цьогорічного радіодиктанту також стало те, що його можна було перевірити вже через 15 хвилин після його написання.

Нагадаємо, що Всеукраїнський радіодиктант започатковано у 2000 році для єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову.