На платформах у київському метро встановлять 19 дефібриляторів (список станцій)

Дефібрилятори будуть розміщені на платформах станцій трьох ліній метро

Дефібриляторами зможуть користуватись пересічні громадяни без спеціальних знань

Столична підземка за результатами тендера замовила ТОВ «Дефгруп» 19 дефібриляторів, які будуть встановлені на платформах станцій метро. У торгах в системі Prozorro брали участь три компанії. По це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Після поставки та надання необхідної документації щодо сертифікації фахівці метрополітену проведуть монтаж обладнання у визначених місцях.

Нагадаємо, що встановлення дефібриляторів у метрополітені реалізується двома програмами: Київським міським центром громадського здоров’я та проєктом громадського бюджету від команди «РеаніМетро».

Обладнання за першою програмою (52 одиниці), закуплене та передане Київським міським центром громадського здоров’я, уже встановлено у касах станцій метро.

Дефібрилятори (19 одиниць), що очікуються за другою програмою, мають бути розміщені на платформах станцій. Місця монтажу погоджені з авторами проєкту громадського бюджету.

Їх мають встановити на 19 станціях:

«Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», «Театральна», «Золоті ворота», «Арсенальна», «Почайна», «Академмістечко», «Політехнічний інститут», «Контрактова площа», «Шулявська», «Святошин», «Осокорки», «Олімпійська», «Лісова», «Вокзальна», «Дарниця», «Лук'янівська».

Як повідомлялося, це стало можливим завдяки перемозі проєктів ініціативи «РеаніМетро» у Громадському бюджеті. Минулого року вони зібрали більше 8 тис. голосів киян і отримали 3,633 млн грн на реалізацію. Серед умов зазначено, що дефібрилятори мають бути розташовані саме на платформах найпотоковіших станцій.