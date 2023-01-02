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У столичному метро стався збій у роботі турнікетів: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столичному метро стався збій у роботі турнікетів: деталі
фото з відкритих джерел

Фахівців вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання

На деяких станціях метро у Києві лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Це сталося через перепади напруги, які спричинили технічний збій у роботі автоматики. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Фахівців вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи турнікетів повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні.

Станції, які працюють в звичному режимі:

  • Героїв Дніпра;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Сирець;
  • Палац Спорту;
  • Кловська;
  • Дружби народів;
  • Видубичі;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харківська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зранку 1 січня було змінено рух поїздів «червоною» лінією метрополітену.  На коліях відкритої ділянки «червоної» лінії метро було виявлено сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. На місці працювала вибухотехнічна служба.

Теги: метро Контрактова площа

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