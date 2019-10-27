У Київському метрополітені попередили про можливі зміни в роботі 27 жовтня



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Метро може продовжити роботу через футбольний матч

У неділю, 27 жовтня, в роботі Київського метрополітену можливі зміни в роботі.

Про це повідомляється на сторінці столичного метро в Facebook.

Ймовірні зміни пов’язані з проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський».

Зокрема, для забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Як повідомлялося, у Києві на вихідні автобуси змінять маршрути через ярмарки.