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    У Київському метрополітені попередили про можливі зміни в роботі 27 жовтня

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    У Київському метрополітені попередили про можливі зміни в роботі 27 жовтня

    Метро може продовжити роботу через футбольний матч

    У неділю, 27 жовтня, в роботі Київського метрополітену можливі зміни в роботі.

    Про це повідомляється на сторінці столичного метро в Facebook.

    Ймовірні зміни пов’язані з проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський».

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    Зокрема, для забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

    Як повідомлялося, у Києві на вихідні автобуси змінять маршрути через ярмарки.

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