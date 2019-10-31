У Кличка обіцяють карати чиновників за ігнорування скарг киян

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За 9 місяців 2019 року в Контактному центрі опрацьовано 1 012 914 дзвінків

Міському голові щомісяця надаватимуть інформацію про стан виконання звернень киян до Контакт-центру

Столична влада посилить контроль і відповідальність за своєчасність і якість розгляду звернень киян, що надходять до Контактного центру міста 1551. Про це повідомив сьогодні на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Керівник апарату КМДА щомісячно надаватиме київському міському голові інформацію про стан виконання звернень киян до Контакт-центру. У разі порушення термінів розгляду звернень винних осіб притягуватимуть до відповідальності. Також буде відновлено рейтингове оцінювання діяльності структурних підрозділів КМДА і районних державних адміністрацій з питань житлово-комунального господарства, життєдіяльності районів та благоустрою. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Якість роботи зі зверненнями визначає рівень довіри киян до столичної влади, тож належне опрацювання та виконання звернень мешканців є однією із ключових функцій виконавців. Проте сьогодні жоден з виконавців – від співробітника ЖЕД до директора Департаменту – не несе персональної відповідальності за несвоєчасний розгляд чи невиконання звернень, що надходять через Контактний центр. І ми ставимо собі за мету – виправити цю ситуацію. Завдяки відомостям, що надходить до Контактного центру, ми маємо можливість не лише володіти інформацією про основні проблеми, з якими стикаються кияни, але й визначати якість та ефективність роботи керівників структурних підрозділів міської та районних адміністрацій», – наголосив Загуменний.

За його інформацією, за 9 місяців 2019 року в Контактному центрі опрацьовано 1 012 914 дзвінків, надано 547 500 консультацій. Зареєстровано понад 732 630 звернень, з яких 557 837 прийнято за телефоном «гарячої лінії» 1551, понад 120 160 – через сайт та мобільні додатки, а ще понад 54 630 – від державної установи «Урядовий контактний центр».

«Статистичні дані свідчать, що середня тривалість розгляду одного звернення становить 8 днів, середній показник виконання звернень у місті – 76 відсотків. Але як на мене, це досить низький показник. Ми будемо стимулювати посадовців підвищувати рівень виконання звернень, і якщо це буде необхідно – шляхом дисциплінарних стягнень», – підкреслив керівник апарату КМДА.

Він також зауважив, що серед основних тем, які порушують кияни, є житлове господарство – 72% звернень, транспорт – 8%, соціальне забезпечення – 3% і медицина – 1%.