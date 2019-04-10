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    Новини

    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)

    • Розсилка
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)

    Цього року планують завершити капітальний ремонт у 13-ти парках Києва

    Цього року в планах комунального об’єднання «Київзеленбуд» – завершити масштабний капітальний ремонт у 13-ти столичних парках.

    Наразі триває 3-тя черга капремонту у парку «Наталка» (Оболонський район). У 2019 році у рамках проекту мають з’явитися ще 2 нових дитячих майданчики загальною площею 2000 кв. м, а також нова сучасна зона для активного відпочинку та занять спортом, де облаштують бігову доріжку довжиною 400 м та два багатофункціональних ігрових поля. У частині парку, що примикає до Північного мосту, проектом передбачено збереження острівного ландшафту шляхом поєднання цих островів між собою пішохідними доріжками.

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    У парку «Веселка» (Шевченківський район) в ході будівництва влаштують інженерні мережі: освітлення і поливо-зрошувальну систему газонів і квітників. У парку буде встановлена система освітлення, якої не було за весь час існування цього парку із 60-х років минулого століття. Також там з’являться майданчики для активного відпочинку і занять спортом, футбольний майданчик, тенісні столи, шаховий майданчик, громадська вбиральня, буде оновлено дитячі ігрові зони.

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    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)
    У Кличка показали, як ремонтують столичні парки (фотогалерея)

    Ремонтні роботи ведуть і у скверах. Зокрема, на вул. Підлісній, 2 облаштовують пішохідні доріжки, встановлять урни, лави, облаштують зелену зону.

    У рамках проектів на 2019 рік також передбачено влаштування більше 50 поливо-зрошувальних систем, що дадуть можливість охопити вдвічі більше площі, ніж торік, а це понад 100 га.

    Загалом комунальне об’єднання «Київзеленбуд» опікується благоустроєм 123 парків, не враховуючи 582 сквери та 3 лісопаркових господарства.

    Як повідомляв «Главком», будівельники знищили мальовничу частину вулиці Кудрявської у Києві.

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