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    У Кличка пояснили, чому Позняки затягло димом

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    <div class="alt">Дим відчували жителі Позняків, частково Осокорків і Харківського мікрорайону</div> <div class="copy"></div> - У Кличка пояснили, чому Позняки затягло димом
    Дим відчували жителі Позняків, частково Осокорків і Харківського мікрорайону
    Фото: ГолосUA

    Робота сміттєпереробного заводу «Енергія» не є причиною задимленості, запевнили у КМДА

    У п’ятницю, 6 вересня, вранці сталася пожежа на торф’янику на вулиці Колекторній у Дарницькому районі Києва, що стало причиною задимленості Позняків. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні сталась невелика пожежа на 30 кв. м торфу на вулиці Колекторній. Пожежно-рятувальні підрозділи міста Києва вже о 9:00 ліквідували пожежу. Саме з цим і пов'язана задимленість над мікрорайоном Позняки та прилеглих територіях», - написав він.

    Пантелеєв підкреслив, що робота сміттєпереробного заводу «Енергія» не є причиною задимленості.

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    У Кличка пояснили, чому Позняки затягло димом
    У Кличка пояснили, чому Позняки затягло димом
    У Кличка пояснили, чому Позняки затягло димом

    Як повідомлялося, сьогодні вранці столичні Позняки затягнуло чорним димом: в повітрі стояв неприємний запах. Дим відчували жителі мікрорайонів Позняки, частково Осокорків і Харківського.

    На думку людей, викид стався зі сміттєпереробного заводу «Енергія».

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