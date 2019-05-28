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    На скандальному пішохідному мосту другий день поспіль міняють скло (фото)

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    Фахівці&nbsp;замінюють захисні панелі скляної підлоги мосту - На скандальному пішохідному мосту другий день поспіль міняють скло (фото)
    Фахівці замінюють захисні панелі скляної підлоги мосту
    Фото: УНН

    Сьогодні планується заміна щонайменше п'яти скляних елементів підлоги

    На новому пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою, міняють скло. Наразі замінено 3 скляних панелі. Про це повідомляє УНН

    Сьогодні планується заміна щонайменше п'яти скляних елементів. У ремонтних роботах беруть участь 10 працівників обслуговуючої фірми. Вони замінюють захисні панелі та прибирають конденсат, що накопичився між основним та захисним склом.

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    На скандальному пішохідному мосту другий день поспіль міняють скло (фото)
    На скандальному пішохідному мосту другий день поспіль міняють скло (фото)

    Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт  вандалізму.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою

    27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

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