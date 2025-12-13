«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік

Попри знеструмлення в Одесі, головний залізничний вокзал забезпечено резервним живленням і продовжує роботу в штатному режимі

Попри масштабні обстріли енергетичної інфраструктури на Одещині в ніч на 13 грудня, рух поїздів у регіоні збережено. Як повідомляє «Укрзалізниця», на знеструмлених ділянках вже з самого ранку курсують резервні тепловози, забезпечуючи мобільність пасажирів, передає «Главком».

Затримки поїздів у напрямках через Одесу

№128 Запоріжжя – Львів: затримка +225 хв;

№77 Ковель – Одеса: +108 хв;

№25 Ясіня – Одеса: +174 хв;

№11 Львів – Одеса: +227 хв;

№6251 Вапнярка – Одеса: +346 хв;

№6201 Роздільна 1 – Одеса: +99 хв;

№6208 Одеса – Роздільна 1: +210 хв.

Тимчасово скасовано приміські рейси

№6401 Колосівка – Одеса;

№6255 Одеса – Вапнярка;

№6341 Кароліно-Бугаз – Одеса.

Також через затримку київського поїзда рейс №764 Одеса – Київ відправиться із затримкою приблизно на 3 години.

Попри знеструмлення в Одесі, головний залізничний вокзал забезпечено резервним живленням і продовжує роботу в штатному режимі. Пасажири можуть скористатися всіма необхідними зручностями, включно з «фортецею незламності», дитячою та ігровою зонами.

«Ми дякуємо всім за розуміння причин наших затримок і працюємо над пришвидшенням за рахунок ділянок в інших регіонах», – зазначили в «Укрзалізниці».

Фахівці компанії докладають максимум зусиль, аби стабілізувати ситуацію та мінімізувати незручності для пасажирів.

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.

Також Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу постраждала критична, промислова інфраструктура, а також приватний сектор.