Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
фото: Укрзалізниця

Попри знеструмлення в Одесі, головний залізничний вокзал забезпечено резервним живленням і продовжує роботу в штатному режимі

Попри масштабні обстріли енергетичної інфраструктури на Одещині в ніч на 13 грудня, рух поїздів у регіоні збережено. Як повідомляє «Укрзалізниця», на знеструмлених ділянках вже з самого ранку курсують резервні тепловози, забезпечуючи мобільність пасажирів, передає «Главком».

Затримки поїздів у напрямках через Одесу

  • №128 Запоріжжя – Львів: затримка +225 хв;
  • №77 Ковель – Одеса: +108 хв;
  • №25 Ясіня – Одеса: +174 хв;
  • №11 Львів – Одеса: +227 хв;
  • №6251 Вапнярка – Одеса: +346 хв;
  • №6201 Роздільна 1 – Одеса: +99 хв;
  • №6208 Одеса – Роздільна 1: +210 хв.

Тимчасово скасовано приміські рейси

  • №6401 Колосівка – Одеса;
  • №6255 Одеса – Вапнярка;
  • №6341 Кароліно-Бугаз – Одеса.

Також через затримку київського поїзда рейс №764 Одеса – Київ відправиться із затримкою приблизно на 3 години.

Попри знеструмлення в Одесі, головний залізничний вокзал забезпечено резервним живленням і продовжує роботу в штатному режимі. Пасажири можуть скористатися всіма необхідними зручностями, включно з «фортецею незламності», дитячою та ігровою зонами.

«Ми дякуємо всім за розуміння причин наших затримок і працюємо над пришвидшенням за рахунок ділянок в інших регіонах», – зазначили в «Укрзалізниці».
Фахівці компанії докладають максимум зусиль, аби стабілізувати ситуацію та мінімізувати незручності для пасажирів.

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.

Також Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу постраждала критична, промислова інфраструктура, а також приватний сектор. 

Читайте також:

Теги: Одеса Укрзалізниця обстріл вокзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки влучань у Києві
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
14 листопада, 02:41
Зеленський: Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів
Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу
24 листопада, 23:56
За різними сценаріями глобального потепління температура зросте від +1,5–2 °C до +4 °C
Частина України може опинитися під водою через глобальне потепління – Greenpeace
2 грудня, 09:37
Херсонська ТЕЦ вийшла з ладу після обстрілів російської артилерії
Окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько сотні снарядів
6 грудня, 17:52
Син загиблого подружжя розповів, що батьки кілька днів тому повернулися у Київ
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
14 листопада, 09:47
Прокурори спільно з правоохоронними органами та експертами працюють на місцях влучань
Нічна атака РФ на Київщину: є жертви та руйнування в чотирьох районах (фото)
25 листопада, 11:33
Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
3 грудня, 11:26
Наслідки обстрілу Чернігівщини у ніч на 6 грудня 2025 року
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
6 грудня, 09:01
У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років
Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків
6 грудня, 11:36

Суспільство

Свириденко провела нараду з міністерствами та енергетиками щодо масштабного обстрілу Одеси
Свириденко провела нараду з міністерствами та енергетиками щодо масштабного обстрілу Одеси
«Атаки Росії – це точно не про завершення війни». Зеленський відреагував на нічний обстріл
«Атаки Росії – це точно не про завершення війни». Зеленський відреагував на нічний обстріл
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
На фронті загинув один з найкращих виховників «Пласту». Згадаймо Андрія Буду
На фронті загинув один з найкращих виховників «Пласту». Згадаймо Андрія Буду
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 грудня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua