На Київщині внаслідок атаки пошкоджено 30 локацій

Рятувальники розповіли про наслідки атаки на Київську область

Київська область пережила масовану атаку, яка призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед населення. За останньою інформацією, внаслідок російського обстрілу загинула 1 людина, а більше десяти осіб отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

Рятувальники зафіксували понад 30 пошкоджених внаслідок обстрілу локацій у чотирьох районах області. Зокрема атаковано було Обухівський, Фастівський, Бучанський та Броварський райони області. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та промислові об'єкти.

фото: ДСНС Київщини

Через атаки також зафіксовано пошкодження об’єктів енергетики, що спричинило аварійні вимкнення електропостачання в низці населених пунктів області.

Для забезпечення потреб населення в умовах знеструмлення розгорнуті мобільні Пункти Незламності, де люди можуть зігрітися та отримати необхідну підтримку.

ДСНС працює безперервно, задіявши всі необхідні сили та техніку для ліквідації наслідків. Слідчі та криміналісти поліції документують воєнні злочини Росії. Поліцейські патрулі проводять поквартирні та подворові обходи, допомагаючи людям на місцях.

Через питання безпеки доступ до пошкоджених будинків обмежений. Мешканців допустять забрати речі лише після того, як рятувальники визначать приміщення безпечними.

Нагадаємо, столиця України переживає наслідки безжальної повітряної атаки, здійсненої Росією сьогодні вночі та вранці. Зокрема у Дарницькому районі внаслідок удару виникли пожежі, які перетворили затишні квартири на чорні вигорілі руїни.