На Сумщині окупанти скинули авіабомбу на магазин: є загиблі та поранені
Через атаку загинула продавчиня та місцева жителька
11 грудня, на Сумщині у Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в той момент, коли всередині були люди. Через ворожий удар загинули дві жінки, ще одну жінку госпіталізували з пораненням. Про це повідомляє Сумська ОВА та ДСНС, пише «Главком».
За повідомленням ОВА, через атаку загинула продавчиня та місцева жителька. Ще одна працівниця магазину дивом вижила.
«Сталися значні руйнування, виникла пожежа. Паралельно з ліквідацією займання рятувальники проводили розбір завалів. Для пошукових робіт були залучені додаткові сили з обласного центру. З-під завалів деблокували тіла двох загиблих жінок. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!», – написали в ДСНС.
Нагадаємо, 8 грудня, ворог завдав 105 ударів по 33 населеним пунктам Сумської області. Унаслідок влучання FPV-дронів та безпілотників ударного типу у Сумській громаді поранено двох цивільних 40-річного чоловіка та 35-річну жінку.
Коментарі — 0