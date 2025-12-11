На Сумщині окупанти скинули авіабомбу на магазин: є загиблі та поранені

Через атаку загинула продавчиня та місцева жителька

11 грудня, на Сумщині у Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в той момент, коли всередині були люди. Через ворожий удар загинули дві жінки, ще одну жінку госпіталізували з пораненням. Про це повідомляє Сумська ОВА та ДСНС, пише «Главком».

фото: ДСНС

За повідомленням ОВА, через атаку загинула продавчиня та місцева жителька. Ще одна працівниця магазину дивом вижила.

фото: ДСНС

«Сталися значні руйнування, виникла пожежа. Паралельно з ліквідацією займання рятувальники проводили розбір завалів. Для пошукових робіт були залучені додаткові сили з обласного центру. З-під завалів деблокували тіла двох загиблих жінок. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!», – написали в ДСНС.

фото: ДСНС

Нагадаємо, 8 грудня, ворог завдав 105 ударів по 33 населеним пунктам Сумської області. Унаслідок влучання FPV-дронів та безпілотників ударного типу у Сумській громаді поранено двох цивільних 40-річного чоловіка та 35-річну жінку.