Атака на Харків та Одесу, ураження НПЗ у Росії: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 5 квітня 2026 року

Окупанти атакували Шевченківський район Харкова, ворог вдарив по Одесі: є постраждалі та пошкодження, дрони уразили Кстовський НПЗ у Нижегородській області, у Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранати.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 квітня:

Окупанти атакували Шевченківський район Харкова

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Внаслідок ворожої атаки у районі пошкоджено скління вікон трьох гуртожитків, трьох багатоповерхівок та пошкоджено три автівки.

Ворог вдарив по Одесі: є постраждалі та пошкодження

У ніч проти 5 квітня російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки в житловому масиві Черемушки міста загорілися автівки та балкон житлового будинку.

МВА повідомляє про двох постраждалих. Інформація щодо наслідків та руйнувань уточнюється. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Дрони уразили Кстовський НПЗ у Нижегородській області

У ніч на 5 квітня у Нижегородській області РФ безпілотники атакували нафтопереробний завод у Кстово. Над підприємством видно сильне зарево.

За інформацією з місцевих чатів, під час атаки пролунало щонайменше 20 вибухів у районі НПЗ. Очевидці також повідомляють про масштабну пожежу – небо над заводом освітлює яскраве полум’я, яке видно на значній відстані.

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранати

Цієї ночі у Рівному поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. 43-річний житель селища Оржів «висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати».

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці КОРД, патрульні та керівництво поліції. Зі зловмисником понад три години вели переговори.

Один із боєприпасів, за даними поліції, «перебуває у річці», інший – «знешкоджено та вилучено». Обидва направлять на експертизу. Чоловіка затримали у процесуальному порядку.

