У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів
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Розсилка
В урочищі Товста виявлено вибухонебезпечні предмети
Фото: ДСНС
Рятувальники знешкодили вибухонебезпечні предмети шляхом підриву
У понеділок, 18 лютого, під час обстеження урочища Товста в с. Фурси Білоцерківського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального було виявлено 27 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
Так, піротехніками було знайдено:
- 1 артилерійський снаряд калібру 152 мм,
- 8 артилерійських снарядів калібру 37 мм,
- 6 артилерійських снарядів калібру 20 мм,
- 2 авіабомби АО-25;
- 3 авіабомби АО-8;
- 4 авіабомби АО-2,5;
- 1 мінометна міна калібру 82 мм;
- 1 граната Ф-1 та граната РГД-5.
Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.