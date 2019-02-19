У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів



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В урочищі Товста виявлено вибухонебезпечні предмети Фото: ДСНС

Рятувальники знешкодили вибухонебезпечні предмети шляхом підриву

У понеділок, 18 лютого, під час обстеження урочища Товста в с. Фурси Білоцерківського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального було виявлено 27 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, піротехніками було знайдено:

1 артилерійський снаряд калібру 152 мм,

8 артилерійських снарядів калібру 37 мм,

6 артилерійських снарядів калібру 20 мм,

2 авіабомби АО-25;

3 авіабомби АО-8;

4 авіабомби АО-2,5;

1 мінометна міна калібру 82 мм;

1 граната Ф-1 та граната РГД-5.

Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.