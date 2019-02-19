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    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів

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    <p>В урочищі Товста виявлено вибухонебезпечні предмети</p> - У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів

    В урочищі Товста виявлено вибухонебезпечні предмети

    Фото: ДСНС

    Рятувальники знешкодили вибухонебезпечні предмети шляхом підриву

    У понеділок, 18 лютого, під час обстеження урочища Товста в с. Фурси Білоцерківського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального було виявлено 27 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, піротехніками було знайдено:

    • 1 артилерійський снаряд калібру 152 мм,
    • 8 артилерійських снарядів калібру 37 мм,
    • 6 артилерійських снарядів калібру 20 мм,
    • 2 авіабомби АО-25;
    • 3 авіабомби АО-8;
    • 4 авіабомби АО-2,5;
    • 1 мінометна міна калібру 82 мм;
    • 1 граната Ф-1 та граната РГД-5.

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    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів
    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів
    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів
    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів

    Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

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